Представитель ИГ обозвал Трампа идиотом

Представитель запрещенной в России террористической организации «Исламское государство» Аби аль-Хасан аль-Мухаджир опубликовал обращение к гражданам США, в котором назвал президента Дональда Трампа «идиотом, который стоит у штурвала тонущей Америки», передает Reuters.

«Достаточно того факта, что вами управляет идиот, который не знает, что такое Сирия или Ирак или Ислам», — заявил террорист посредством мессенджера Telegram. «Утонувшая страна, спасения нет, ты стала жертвой для солдат халифата, и кончина твоя видна каждому», — продолжил он.

Аль-Мухаджир стал официальным официальным представителем ИГ после смерти своего предшественника Абу Мухаммеда аль-Аднани в сирийском Алеппо в августе 2016 года. В первой речи он призвал исламистов терпеливо переносить все невзгоды, заявив, что против ИГ и всех мусульман на земле ополчились «крестоносные США и Европа, коммунистическая Россия, огнепоклонники из Ирана, секуляристы из Турции, атеисты-курды, а также многочисленные вероотступники и идолопоклонники-арабы».

Аднани прославился своими призывами к мусульманам по всему миру убивать неверных, где бы они их ни встретили, за его голову Госдепартамент США назначил награду в пять миллионов долларов.

Экстремистская группировка «Исламское государство» (ИГ, ранее ИГИЛ — «Исламское государство Ирака и Леванта») летом 2014 года захватила часть территорий Сирии и Ирака и провозгласила там халифат.