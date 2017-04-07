«Крестная мама панк-рока» получит докторскую степень в Пармском университете

Американская певица и поэтесса Патти Смит станет получит почетную докторскую степень в Пармском университете (Италия). Об этом в пятницу, 7 апреля, сообщает портал Artnet.

Смит станет доктором классической и современной литературы. Торжественная церемония состоится 3 мая.

Отмечается, что это не первая ученая степень поэтессы. Она уже является почетным доктором Университета Роуэна в Нью-Джерси и Института Пратта в нью-йорскском Бруклине.

Почетная докторская степень (honoris causa) вручается без защиты диссертации за особые заслуги перед наукой или искусством.

Патти Смит называют «крестной мамой панк-рока». В ее дискографии 11 студийных альбомов. Ее дебютная платинка Horses, которая вышла в 1975 году, считается одной из ключевых записей нью-йоркской панк-сцены 70-х годов.

Смит также выпустила около десяти поэтических сборников и прозаических работ. Певица снялась в новом фильме Терренса Малика «Песня за песней» (Song to Song; другой перевод — «Вне закона»).

Поэтесса выступила на церемонии вручения Нобелевской премии по литературе в 2016 году, исполнив песню Боба Дилана A Hard Rain's A-Gonna Fall.