Не пожелавший оплатить счет австралийский рэпер 2pec уплыл из ресторана

Австралийский рэпер Терри Пек (Terry Peck), выступающий под псевдонимом 2pec, предстал перед судом по обвинению в краже и нападении на полицейского. Мужчина был задержан после того, как сбежал из ресторана, не оплатив счет. Об этом в понедельник, 10 апреля, пишет портал brisbanetimes.com.au.

Инцидент произошел 9 апреля в городе Голд-Кост, расположенном на восточном побережье Австралии. 33-летний Пек ужинал в заведении Omeros Bros Seafood Restaurant на берегу моря, и заказал, в частности, двух омаров, осьминога, 21 устричный шот с водкой и несколько бутылок пива — сумма счета составила 460 долларов. Окончив трапезу, музыкант покинул заведение и, чтобы сбежать от преследующего его персонала, прыгнул в воду и поплыл в сторону пляжа Мейн-Бич.

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Спасатели, преследовавшие мужчину, не смогли вытащить его из воды, и к месту происшествия прибыла морская полиция. Пек попытался скрыться и от стражей порядка, нырнув под воду, но его попытка не увенчалась успехом, отмечает издание Gold Coast Bulletin. Когда и как именно он атаковал сотрудника правопорядка, не уточняется.

В суде на следующий день после задержания рэпер заявил, что перед ужином в Omeros Bros Seafood Restaurant распивал спиртное на пляже со своей подругой. Столь стремительно покинуть заведение его якобы вынудил ее звонок: женщина, по его словам, сообщила, что рожает.

«Я не мог найти ее, и я собирался оплатить счет, если бы нашел свой кошелек, но я потерял все», — утверждал Пек. Кроме того, он обвинил ресторан в завышенных ценах и пожаловался, что его омары были переварены.

Повторное заседание суда по этому делу состоится 4 мая. Рэпера освободили под залог, при условии что он не будет покидать Голд-Кост и не станет больше приходить в Omeros Bros Seafood Restaurant.