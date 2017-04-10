Володин оценил толерантность российского общества

Председатель Госдумы Вячеслав Володин считает, что российское общество во многом более толерантно, чем западное, однако ему необходимо продолжать совершенствоваться и укреплять единство между разными национальностями и конфессиями. Такую точку зрения он высказал в ходе посещения Еврейского музея и центра толерантности в Москве, передает РИА Новости в понедельник, 10 апреля.

По мнению Володина, многие вещи познаются в сравнении. «Сегодня мы видим, что у нас тех проблем, которые их [западные страны] волнуют, объективно меньше», — сказал он.

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Главный раввин России Берл Лазар, который вместе с президентом Федерации еврейских общин РФ Александром Бородой провел экскурсию по музейным экспозициям для Володина, в свою очередь, назвал Россию уникальной страной с точки зрения межконфессиональных отношений. «В мире почти нигде [нет места], где религиозные лидеры живут так мирно и так едино», — подчеркнул Лазар.

Ранее в понедельник российский лидер Владимир Путин поздравил евреев с праздником Песах, который посвящен важнейшей вехе в истории иудейского народа — исходу из Египта и освобождению от 400-летнего рабства. Он отметил, что российская община вносит весомый вклад «в укрепление межнационального и межконфессионального мира в стране, активно участвует в воспитании молодежи».

9 февраля главный раввин Москвы Пинхас Гольдшмидт призвал власти активнее освещать в российском образовании тему холокоста, в том числе организовывая выезды школьников в бывшие концлагеря и места массовых расстрелов евреев. Подобные мероприятия, указал он, помогут молодому поколению лучше усвоить принцип толерантности и противодействия расизму.