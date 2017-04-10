«Рубин» на выезде сыграл вничью с «Томью»

Казанский «Рубин» на выезде сыграл вничью с томской «Томью» в матче 22-го тура чемпионата России по футболу. Встреча завершилась со счетом 2:2. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру.»

Счет на 13-й минуте открыл форвард «Томи» Алексей Пугин, реализовавший выход один на один. В начале второго тайма «Рубин» сумел отыграться — пенальти реализовал Максим Лестьенн. На 79-й минуте бельгиец вывел свою команду вперед, но Александр Соболев восстановил равенство. Больше команды отличиться не сумели.

«Томь» набрала 13 очко в чемпионате, команда остается на последнем месте, в активе «Рубина» 28 очков, клуб занимает девятую строчку.

Программу 22-го тура завершит встреча «Урала» и «Оренбурга». Матч пройдет в Екатеринбурге в понедельник, 10 апреля, начало — в 17:30 по московскому времени.

Турнирную таблицу продолжает возглавлять московский «Спартак», красно-белые имеют в активе 51 очко и опережают ближайших преследователей — ЦСКА и «Зенит» — на восемь очков.