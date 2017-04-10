В Симферополе задержали десятки промышляющих уличной торговлей узбеков

В Симферополе во время рейда по борьбе со стихийной торговлей было составлено 35 административных протоколов в отношении граждан Узбекистана. Об этом в понедельник, 10 апреля, сообщает пресс-служба городской администрации со ссылкой на начальника департамента административно-технических инспекций Юрия Бравникова.

«Значительная часть административных протоколов составлена в отношении граждан Республики Узбекистан, которые на территории Симферополя ведут незаконную торговую деятельность», — сказал чиновник. По его словам, после выявления нарушителей соответствующие сведения передаются миграционной службе, которая решает вопрос их депортации. «На сегодняшний день 15 граждан, осуществлявших незаконную торговлю, выдворены за пределы Российской Федерации, им запрещен въезд в страну сроком на пять лет», – отметил Бравников.

В середине марта сообщалось, что 300 узбеков прибыли в столицу Крыма и занялись стихийной торговлей. «У нас появилось новшество в части организации стихийной торговли. Заехали граждане других государств, в частности, Узбекистана», — сказал глава Симферополя Геннадий Бахарев, призвав правоохранительные органы подключиться к борьбе с нарушителями, передавал «Крыминформ».