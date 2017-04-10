Риэлторы рассказали о заселении турками Львова

Граждане Турции активно заселяют Львов, в результате цены на аренду жилья за последний год поднялись на 5-10 процентов. Об этом риэлторы рассказали украинскому изданию «Вести».

«Турецкая диаспора составляет 1200 человек. Это те, кто постоянно тут живут и работают — или открыли свой бизнес, или сотрудничают с крупной компанией по ремонту дорог. Кроме того, есть дешевый рейс Стамбул — Львов, и в выходные молодые турки приезжают сюда для развлечений», — рассказал представитель Ассоциации специалистов по недвижимости Украины Андрей Борисов.

Он добавил, что чаще граждане Турции на долгий срок снимают квартиры, а не покупают их.

Материалы по теме Хоп, мусорок! Почему бытовые отходы из Львова продолжают «ароматные» гастроли по Украине

Риэлтор Лариса Ковач отмечает, что турецких бизнесменов интересует дорогая недвижимость, они готовы снимать квартиры с хорошим ремонтом, бытовой техникой, желательно в центре и надолго — год-два. «Что касается посуточной аренды, то это турецкая молодежь, которая приезжает на уик-энд потусить в ночных клубах. Турецких парней привлекают наши девушки и алкоголь, из-за этого в выходные арендовать жилье в центре всегда дороже на 5–10 процентов», — говорит она.

Всего в 2016 году на Украине побывало около 200 тысяч туристов из Турции, передавало агентство «Укринформ». При этом впервые число туристов из Украины, посетивших Турцию, перевалило за миллион.