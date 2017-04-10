Риэлторы рассказали о заселении турками Львова

Граждане Турции активно заселяют Львов, в результате цены на аренду жилья за последний год поднялись на 5-10 процентов. Об этом риэлторы рассказали украинскому изданию «Вести».
«Турецкая диаспора составляет 1200 человек. Это те, кто постоянно тут живут и работают — или открыли свой бизнес, или сотрудничают с крупной компанией по ремонту дорог. Кроме того, есть дешевый рейс Стамбул — Львов, и в выходные молодые турки приезжают сюда для развлечений», — рассказал представитель Ассоциации специалистов по недвижимости Украины Андрей Борисов.
Он добавил, что чаще граждане Турции на долгий срок снимают квартиры, а не покупают их.
Риэлтор Лариса Ковач отмечает, что турецких бизнесменов интересует дорогая недвижимость, они готовы снимать квартиры с хорошим ремонтом, бытовой техникой, желательно в центре и надолго — год-два. «Что касается посуточной аренды, то это турецкая молодежь, которая приезжает на уик-энд потусить в ночных клубах. Турецких парней привлекают наши девушки и алкоголь, из-за этого в выходные арендовать жилье в центре всегда дороже на 5–10 процентов», — говорит она.
Всего в 2016 году на Украине побывало около 200 тысяч туристов из Турции, передавало агентство «Укринформ». При этом впервые число туристов из Украины, посетивших Турцию, перевалило за миллион.