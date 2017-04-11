Эксперт назвал возможные сценарии смены власти в Белоруссии

Власть в Белоруссии может смениться как в результате естественных причин, так и в результате массовых протестов, которые организуют новые силы. Такое мнение в интервью «Ленте.ру» высказал эксперт по российско-белорусским отношениям Высшей школы экономики Дмитрий Болкунец.

«Смена власти может произойти в силу естественных физиологических причин, а также в результате масштабных акций протеста. Мы помним, как в Румынии Чаушеску (убитый в 1989 году президент Румынии Николае Чаушеску — прим. «Ленты.ру») с женой ждали выхода сторонников на митинг, а завершилось для главы государства все это трагически», — сказал он.

По словам Болкунца, «поддержка, которую рисуют белорусские СМИ и социологи, очень эфемерна». Эксперт напомнил, что в ходе последних акций протеста митингующие освистывали и прогоняли чиновников и депутатов, которые выходили встречаться с гражданами.

Материалы по теме Революция тунеядцев Почему белорусы перестали бояться Майдана в своей стране

Вместе с тем он подчеркнул, что в республике нет организованной оппозиции. «Оппозиция имеет крайне низкий уровень поддержки в обществе, что связано и с многолетней пропагандой, и с ее собственной безыдейностью. Но я не исключаю, что при дальнейшем падении уровня жизни в Белоруссии появится некая третья сила, которая сможет увлечь народ и сместит Лукашенко», — отметил Болкунец.

С февраля в белорусских городах проходят митинги протеста против «декрета о тунеядстве». Декрет был подписан президентом Белоруссии в 2015 году, однако извещения об уплате ежегодного сбора неработающими гражданами пришли только в феврале 2017-го.