В Бобруйске прошла акция протеста под лозунгом «Бобры — не рабы»

Видео: Радыё Свабода / YouTube

В белорусском городе Бобруйске прошел митинг протеста против «декрета о тунеядстве» под лозунгом «Бобры — не рабы». Видео события на видеохостинге YouTube опубликовала местная редакция «Радио Свобода».

На записи видно несколько десятков человек, собравшихся у стадиона. Они держат транспаранты с надписями «Бобры — не рабы» и «Свободу народу». Одна из участниц продемонстрировала листок бумаги с надписью «На свете нет ужаснее напасти, чем идиот, дорвавшийся до власти! (строки авторства российского актера Леонида Филатова — прим. «Ленты.ру»)».

К собравшимся через мегафон обращается общественная активистка Галина Смирнова, которая заявила, что собравшиеся не верят утверждениям властей о приостановлении действия декрета.

С февраля в городах Белоруссии идут акции против «декрета о тунеядстве». Декрет был подписан президентом Белоруссии в 2015 году, однако извещения об уплате ежегодного сбора неработающими гражданами пришли только в феврале 2017-го.