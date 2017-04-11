Россия
 

В соцсетях сообщили о дрифте на детских реанимобилях в Воронеже

Перейти в «Мою Ленту»

Водители реанимобилей решили подрифтовать на территории воронежской областной детской больницы. По информации группы «Типичный Воронеж» во «ВКонтакте», инцидент произошел 10 апреля.

«Гараж областной детской больницы (улица Ломоносова). После тяжелого рабочего дня водители детских реанимобилей, собравшись, решили расслабиться и попортить газон на прилегающей территории. Результат на фото», — говорится в посте, который размещен анонимным пользователем.

На опубликованных снимках видны оставленные шинами круги.

Некоторые комментаторы поддержали водителей специализированных машин: «После дебилов на дороге, стресс снимают», «Это тренировка перед ездой по загруженному городу», «То, что ребята покрутили пару раз пятаки, это ведь ничего страшного», «Люди жизни спасают и после работы имеют право на отдых». Других такое поведение, напротив, разозлило.

В январе в соцсетях появилось видео под названием «Толмачевский дрифт», на котором самолет авиакомпании S7 Airlines скользит по взлетно-посадочной полосе аэропорта Толмачево в Новосибирске.

Перейти в «Мою Ленту»
Обсудить
Ссылки по теме
Полиция заинтересовалась стритрейсершей из ОВД «Барвиха»
Дрифт сибирского лихача на Mercedes по встречке попал на видео
Дрифт российского лайнера на ВПП попал на видео
Последние новости
Путин сравнил ракетные удары по Сирии с кампанией США в Ираке
Евтушенко похоронили рядом с Пастернаком
Генштаб пожаловался на атаку боевиков под прикрытием удара США по базе Шайрат
Познер назвал пропагандой отмеченные Пулитцеровской премией статьи NYT о Путине
Путин ответил на обвинения в адрес Сирии в химатаке фразой «Скучно, девочки»
Лукашенко посоветовал США умерить свои аппетиты
Трамп заявил о готовности США решить проблему Северной Кореи в одиночку
Другие материалы рубрики
Россия
 — 
00:03 Сегодня

«Не все говорят, что надо взрывать»

Российские мусульмане о жизни в период обострения исламофобии
15:04 Сегодня

Петербургские казаки задумали разжаловать есаула Трампа

10:47 10 апреля 2017

Трампу посоветовали перестать решать свои проблемы за счет России

15:00 Сегодня

Путин встретился с президентом Италии

Россия
 — 
00:10 Сегодня
Ялтинский форум проходит в одном из самых красивых мест Южного берега Крыма

«Крым должен быть федеральным брендом»

Вице-премьер республики Дмитрий Полонский — о предстоящем форуме в Ялте
14:39 Сегодня

Предполагаемый убийца спрятался от североосетинской полиции под одеялом

14:24 Сегодня

Лишившуюся шести детей глухонемую жительницу Урала обвинили в притворстве

09:57 10 апреля 2017

Шувалов поручил приблизить правила дорожного движения к европейским

Россия
 — 
01:36 5 апреля 2017

«Зачем прессовать подростков?»

Социолог о том, почему дети заинтересовались политикой
14:23 Сегодня

Ставропольского водителя оштрафовали за выпавшего из машины ребенка

15:00 Сегодня

В Красноуфимске заступились за вспомнившего погибших петербуржцев «со смехом» мэра

14:15 Сегодня

Новгородский губернатор взялся за региональные НКО

Россия
«Не все говорят, что надо взрывать»
Российские мусульмане о жизни в период обострения исламофобии
Петербургские казаки задумали разжаловать есаула Трампа
Путин встретился с президентом Италии
Предполагаемый убийца спрятался от североосетинской полиции под одеялом
Лишившуюся шести детей глухонемую жительницу Урала обвинили в притворстве
Михаил Лабковский: «Ребенка возьмем и что-то наладится»
О чем должны помнить те, кто собираются стать приемными родителями
Ялтинский форум проходит в одном из самых красивых мест Южного берега Крыма«Крым должен быть федеральным брендом»
Вице-премьер республики Дмитрий Полонский — о предстоящем форуме в Ялте
Все материалы
Мир
Пацан сказал, пацан не сделал
Как меняются взгляды Трампа на ключевые внешнеполитические проблемы
Демонстративный бросок «Томагавка»
Как ракетный удар США по базе Шайрат отразится на международных отношениях
Саддам ХуссейнВремя Саддама
В Ираке годы правления кровавого диктатора все чаще вспоминают с теплотой
Сын Трампа рассказал о роли Иванки в решении отца нанести удар по Сирии
США предъявили России ультиматум из-за Сирии
Марин ле ПенПо жизни правая
Какие события в биографии Марин Ле Пен сформировали ее характер
Кровь на Вербное воскресенье
Террористы атаковали церкви египетских православных христиан-коптов
Все материалы
Бывший СССР
Валерия ГонтареваОна ушла
Глава Нацбанка Украины Гонтарева все-таки подала в отставку
В Киеве предложили переименовать проспект Победы
Лукашенко посоветовал США умерить свои аппетиты
Вступивших в экстремистские организации казахстанцев лишат гражданства
Гройсман предложил расплатиться с «Газпромом» Юлией Тимошенко
Гройсман назвал блокаду Донбасса «спецоперацией врага»
В Раде снова потребовали ввести визовый режим с Россией
Все материалы
Финансы
Отдадут натурой
К чему приведет введение новых правил на рынке ОСАГО
Россия задумалась о выделении миллиарда долларов Белоруссии
Путин рассказал о рухнувшем товарообороте с Италией
Отток мигрантов назвали угрозой для экономики России
Гройсман назвал контролируемой ситуацию с российскими банками на Украине
Татфондбанк признали банкротом
Дмитрий Козак, Ольга Голодец и Игорь ШуваловМаски уверенности
Ралли вице-премьеров: на кого рассчитывают руководители правительства
Все материалы
Бизнес
Tax free во спасение
Правительство заставит интуристов оживлять российскую экономику
Отнять и поделить
Как наемные работники борются с работодателями
Недвижимость с поправкой на МЦК
Развитие центрального кольца повысит ликвидность квартир
«Аэрофлот» признан лучшей авиакомпанией Европы
Украинский энергохолдинг предъявил России претензии на полмиллиарда долларов
Банк UBS повысил рекомендацию по глобальным депозитарным распискам «Роснефти»
Минпромторг столкнулся со сложностями в реализации программы развития авиапрома
Все материалы
Силовые структуры
Полет «Альбатроса»
Авиация ВМС Индии сняла с вооружения самолеты Ту-142МЭ
«Это баланс точности и скорости»
«Лента.ру» взяла интервью у стрелка, сыгравшего Бетховена на пистолетах
Старт ракеты с эсминца USS Porter 7 апреля 2017 годаПо грани допустимого
Какими могут быть последствия американского удара по Сирии
Группу вербовщиков ИГ задержали в Тверской области
Генштаб пожаловался на атаку боевиков под прикрытием удара США по базе Шайрат
В Минобороны России сообщили о гибели двух военнослужащих в Сирии
В Росгвардии рассказали о структурах информационной борьбы и гибридных войнах
Все материалы
Наука и техника
Не дали возбудиться
Раскрыта глубинная природа человеческой боли
Неживые убийцы
Новая форма жизни оказалась гигантским вирусом-мутантом
Доехали
Кто погубил российскую космическую отрасль
BioWare возродит Knights of the Old Republic
Раскрыт неожиданный эффект электростимуляции мозга
Названы пять опаснейших вулканов Земли
В Японии вновь начали продавать «Тамагочи»
Все материалы
Спорт
Голубая мечта красно-белых
Отрыв «Спартака», провал «Зенита» — среди ярких моментов 22-го тура РФПЛ
Александр УсикЛом, Ус и Гвоздь
Как украинцы забрались на боксерский Олимп
IAAF допустила Шубенкова и еще шестерых россиян до международных соревнований
Американка из-за слуховых галлюцинаций отвернулась от соперницы в MMA-поединке
Маррей поменялся ролями с болбоем во время встречи с Федерером
Футбольных фанатов избили перед матчем во Владимире
Ягудин и тренер Плющенко Мишин включены в Зал славы фигурного катания
Все материалы
Культура
«Столкновения с русской армией наши герои бы не выдержали»
Мишель Родригес о сложных эмоциях и русском следе в «Форсаже 8»
Анри ВолохонскийДостучаться до небес
Какие песни, помимо «Города золотого», сочинил Анри Волохонский
Счастье быть итальянской женщиной
Самые красивые актрисы из фильмов Феллини и Блазетти
Евтушенко похоронили рядом с Пастернаком
Продюсер пошутил о решении Самойловой исполнить на «Евровидении» песню «Путана»
Пулитцеровскую премию присудили за роман про подземную железную дорогу
Новый фильм Люка Бессона оказался самым дорогим в истории Франции
Все материалы
Интернет и СМИ
Анон, девственник, бородат
Почему никто не сможет победить ненавидящих и унижающих всех троллей
Приговорен к пожизненным дизлайкам
Как в 23 года заработать миллионы на критике врагов и ненависти зрителей
«Хочу заработать на YouTube, ведь на пенсию прожить сложно»
Как покорить молодежь, если ты высокотехнологичная бабушка из Хакасии
Лишившийся овец ирландский пастух удивил пользователей сети ужасным акцентом
В сети посочувствовали чукотскому художнику с фамилией Выквырагтыргыргын
Газете New York Times присуждена Пулитцеровская премия за публикации о Путине
Арбитр раздавил залетевший на поле надутый презерватив и стал «героем Америки»
Все материалы
Ценности
Глаз зацепился
Чем бренды позабавили посетителей на Salone del Mobile
Миланская выставка интерьеров и мебели
56-й Salone del Mobile
Chanel превратил Кару Делевинь в скейтера
Louis Vuitton поработал с Джеффом Кунсом
Aizel снял украинскую модель в проекте о путешествиях
Художник-самоучка создал платки для Longchamp
Chevrolet покажет в Шанхае секретный концепт
Все материалы
Путешествия
Дрянной патриотичный осетиниано
Почему Кавказ манит, несмотря на сломанную руку и серые горы
Столица техно и хороших людей
Прожить день в Берлине как местный житель
Видео с вытащенным из самолета пассажиром возмутило 120 миллионов китайцев
Россиян предостерегли от отмены туров в Турцию
Нетрезвый россиянин на внедорожнике врезался в пьяного мотоциклиста в Камбодже
Китайская пара забыла свою десятилетнюю дочь в самолете
Эксперты назвали лучшее время для покупки авиабилетов на лето
Все материалы
Из жизни
С орком под венец
Как проходят модные тематические свадьбы
«Через пару лет хочу вернуться в Россию»
История крымчанки, переехавшей в Израиль и вступившей в ряды ЦАХАЛ
Торги Тор в финале восьмого сезона RuPaul's Drag Race Здравствуйте, я ваша тетя!
Зачем американские мужчины носят женские платья
Малала Юсуфзай стала самой молодой посланницей мира в истории ООН
Жительница Огайо изнасиловала таксиста и украла у него 32 доллара
В Китае вор по ошибке прибежал с добычей к полицейскому участку
Немецкий тракторист окатил пассажиров кабриолета навозом
Все материалы
Самый большой «Фольксваген»
Первый тест VW Teramont — огромного кроссовера от Volkswagen
Не родившийся Porsche, который мог стать популярным в России
Забытые концепт-кары: бюджетный седан Porsche C88
25 самых продаваемых автомобилей России
Сильнейший рост за пять лет и другие изменения в рейтинге автомобильных продаж
Самые новые старые автомобили
10 старых машин, ради которых хочется продать новые
Ford обновил внедорожник Explorer
Самую дорогую «Ладу» 4×4 с кожаным салоном запустили в серию
Девушка бросила «Мерседес» на 20 лет из-за потерянных ключей
Все материалы
Чудеса селекции
Что получится, если скрестить квартиру с дачей: опыт россиян
Российских владельцев жилья в Великобритании заставят раскрыть свои имена
Тариф «Хватит»
За услуги ЖКХ можно платить в разы меньше
«Если у тебя нет любовника, квартире взяться неоткуда»
Исповедь россиянки, ставшей ипотечницей в 20 лет
Закатали в цемент
Архитектор решил пожить на заводе, и вот что из этого вышло
Названы позволяющие быстро заработать на жилье в Москве профессии
Все материалы