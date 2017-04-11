В соцсетях сообщили о дрифте на детских реанимобилях в Воронеже

Водители реанимобилей решили подрифтовать на территории воронежской областной детской больницы. По информации группы «Типичный Воронеж» во «ВКонтакте», инцидент произошел 10 апреля.

«Гараж областной детской больницы (улица Ломоносова). После тяжелого рабочего дня водители детских реанимобилей, собравшись, решили расслабиться и попортить газон на прилегающей территории. Результат на фото», — говорится в посте, который размещен анонимным пользователем.

На опубликованных снимках видны оставленные шинами круги.

Некоторые комментаторы поддержали водителей специализированных машин: «После дебилов на дороге, стресс снимают», «Это тренировка перед ездой по загруженному городу», «То, что ребята покрутили пару раз пятаки, это ведь ничего страшного», «Люди жизни спасают и после работы имеют право на отдых». Других такое поведение, напротив, разозлило.

В январе в соцсетях появилось видео под названием «Толмачевский дрифт», на котором самолет авиакомпании S7 Airlines скользит по взлетно-посадочной полосе аэропорта Толмачево в Новосибирске.