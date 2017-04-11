Пьяная британка с ребенком в машине взлетела в воздух на перекрестке

Видео: Evening Standard / YouTube

Британка с ребенком в машине превысила скоростной лимит в три раза и взлетела на высоту четырех метров. Об этом сообщает BBC News. Сам инцидент произошел в декабре 2016 года, видео появилось только 11 апреля.

Автомобиль женщины ударился о дерево и приземлился на крышу. Полуторагодовалый ребенок не пострадал, его извлекли водители проезжавших мимо автомобилей. Саму британку освободили пожарные, она получила незначительные повреждения.

Суд приговорил ее к 26 неделям тюремного заключения за езду в нетрезвом состоянии.