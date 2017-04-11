Васильева предложила резко сократить число аспирантов

Глава Минобрнауки Ольга Васильева заявила о необходимости сократить число аспирантов, сообщает ТАСС.

«Аспирантура должна стать приоритетна, она должна действительно воспитывать исследователей. И это должно быть не поток 25 человек, должно быть два-три аспиранта на кафедре», — отметила она, подчеркнув, что после обучения аспирант должен иметь возможность защититься в своем вузе.

По словам министра, иметь право распределять бюджетные места по специальностям в аспирантуре должны ректоры.

В сентябре 2016 года «Коммерсантъ» сообщал, что Министерство образования и науки готовит реформу аспирантуры, поскольку лишь треть аспирантов доходит до защиты диссертации. Кроме того, в ведомстве предлагали отменить требование обязательной педагогической практики для аспирантов.

По данным «Российской газеты», на 2017-2018 учебный год Минобрнауки выделило более 15 тысяч бюджетных мест для аспирантов.