В Москве пройдет первый международный конкурс молодых музыкантов имени Шнтике

В Москве состоится Первый международный конкурс исполнителей имени Альфреда Шнитке среди молодых музыкантов. Об этом говорится в пресс-релизе, поступившем в редакцию «Ленты.ру».

Он пройдет в рамках ежегодного фестиваля «На пересечении прошлого и будущего», который откроется 17 апреля и завершится 28-го. Конкурс будет проводиться в двух номинациях: «Фортепиано соло» и «Камерный ансамбль». Он пройдет в концертном зале МГИМ имени. А.Г. Шнитке. 25 апреля в финальных турах конкурса будет участвовать Московский камерный Шнитке-оркестр и Симфонический оркестр МГИМ имени А.Г. Шнитке.

Жюри конкурса возглавляет вдова композитора Ирина Федоровна Шнитке. В составе жюри музыканты с европейскими именами, концертирующие пианисты: Бенно Амброзини, Иван Рудин, Степан Симонян. Российскую Федерацию представят звездующий кафедрой специального фортепиано РАМ имени Гнесиных, заслуженный деятель искусств России, профессор РАМ имени Гнесиных и Московской консерватории Владимир Тропп, народный артист России, профессор Саратовской консерватории Лев Шугом, ректор Уфимского института искусств, профессор Амина Асфандьярова и другие.

Фестиваль «На пересечении прошлого и будущего» предполагает обширную музыкальную программу. На концертах будут исполнены произведения Шостаковича, Прокофьева, Шнитке, Губайдулиной, Бриттена, Лигети, Свиридова, Пярта, Штарка, Панни и других композиторов. На заключительном концерте прозвучат сочинения Эдуарда Артемьева, которому в этом году исполнится 80 лет.