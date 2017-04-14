ВВС США испытали ядерную бомбу B61-12 без заряда

ВВС США провели испытания ядерной бомбы B61-12 без заряда, передает UPI. Как сообщается, бомба была недавно сброшена на испытательном полигоне Неллис в штате Невада.

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Задача испытаний первого из усовершенствованных вариантов бомбы B61 состояла в том, чтобы продемонстрировать способность самолета F-16 использовать это оружие, а также отработать функционирование неядерных компонентов бомбы — таких как система управления пуском, радиолокационные устройства, реактивные двигатели и управляющие компьютеры.

Испытание было проведено в рамках программы продления срока использования вооружения этой серии. B61-12 должна заменить четыре модификации бомбы B61 в ядерном арсенале США.

Изделие B61-12 представляет собой управляемую модификацию тактической ядерной авиабомбы B61, первая версия которой была принята на вооружение еще в 1968 году. Предполагается, что 12-я модификация заменит имеющиеся сейчас у ВВС США версии 3, 4, 7 и 10. После 2020 года это оружие будет развернуто в Европе в рамках замены предыдущих версий тактических бомб семейства B61.