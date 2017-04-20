Футболисты «Рубина» выкупят все билеты на собственный матч

Футболисты казанского «Рубина» выкупят все билеты на домашний матч 25-го тура чемпионата России против «Терека». Об этом сообщается на сайте команды из столицы Татарстана.

Теперь вход на стадион «Казань-Арена», вмещающий 45 тысяч человек, для всех болельщиков будет свободным.

«Понимаем всю нашу ответственность за неудовлетворительные результаты этого сезона, понимаем, что не оправдываем надежд болельщиков, мы сами в шоке. Приходите на футбол, вход для вас будет бесплатным в качестве подарка от нас», — заявил вратарь «Рубина» Сергей Рыжиков.

Билеты можно будет забронировать и получить на сайте клуба по специальному промокоду, а также получить в кассах. Подробная информация будет опубликована на сайте «Рубина» позднее.

Встреча состоится 26 апреля, начало в 19:30 по московскому времени. После 23 туров «Рубин» имеет в активе 28 очков, занимая 11-е место в турнирной таблице.