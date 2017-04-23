Шайба Слепышева вывела «Эдмонтон» в четвертьфинал Кубка Стэнли

«Эдмонтон Ойлерз» победил «Сан-Хосе Шаркс» в шестом мачте первого раунда Кубка Стэнли. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Встреча прошла в Сан-Хосе в ночь на воскресенье и завершилась со счетом 3:1 в пользу гостей. Первую шайбу на 21-й минуте забросил Леон Драйзайтль. Спустя минуту россиянин Антон Слепышев удвоил преимущество «Эдмонтона». Хозяева сократили разрыв в счете на 53-й минуте, а окончательный счет установил Коннор Макдэвид, забросивший шайбу в пустые ворота.

Таким образом, счет в серии стал 4:2 в пользу «Эдмонтона». В полуфинале западной конференции команда Слепышева и Макдэвида сыграет с «Анахайм Дакс». Первый матч серии пройдет 30 апреля Анахайме.