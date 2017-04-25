В Екатеринбурге открылся фестиваль «Герой нашего времени»

В екатеринбургском Ельцин-центре 25 апреля открылся XI фестиваль социально значимых телепрограмм и телефильмов «Герой нашего времени». Об этом сообщается в пресс-релизе, поступившем в редакцию «Ленты.ру».

По словам председателя оргкомитета, продюсера Александра Сериденко, мероприятие является попыткой создать портрет современного человека, который интересен своим характером и отношением к России XXI века, а также личным участием в происходящих в ней переменах.

В рамках фестиваля открылся финал конкурса «Современник на телеэкране». В конкурсе представлены телефильмы, специальные репортажи и телесюжеты, рассказывающие о людях спорта, науки, рабочих профессий, работниках спасательных служб, а также освещающие темы культуры, экологии, благотворительности и Великой Отечественной войны. Соревнование пройдет в семи номинациях.

Фестиваль проводится при государственной поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям. Его организатором выступил пресс-центр Союза журналистов Москвы.

Победители конкурса будут объявлены на торжественной церемонии 27 апреля.