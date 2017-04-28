Активисты попытались сорвать старт кампании британской партии независимости

Противники расизма попытались сорвать начало предвыборной кампании Партии независимости Соединенного Королевства. Видео с места событий публикует Ruptly.

Несколько человек ворвались в лондонский отель, где проходил съезд политического движения, и принялись выкрикивать обвинения, в частности, членов партии называли расистами. После того, как всех смутьянов выпроводили за дверь, лидер партии Пол Наттолл объявил о старте кампании. По его словам, объединение планирует заняться борьбой с женским обрезанием, нелегальной миграцией и запретит ношение паранджи в общественных местах.

Выборы в Великобритании пройдут 8 июня, в результате будет сформирован новый состав правительства.