Под оползнем в Киргизии погибли 24 человека

Оказавшиеся под оползнем в Киргизии 24 человека погибли. Об этом в субботу, 29 апреля, сообщает МЧС республики.

«По предварительным данным, в результате схода оползня погибли 24 человека. На данный момент на поисковые мероприятия привлечены 182 спасателя», — говорится в сообщении ведомства.

Кроме того, ведутся мероприятия по эвакуации 40 семей с потенциально опасного участка.

Ранее утром 29 апреля сообщалось, что в Киргизии на 10 жилых домов сошел оползень. Инцидент произошел в селе Аюу Ошской области.

Президент Киргизии Алмазбек Атамбаев распорядился оказать помощь пострадавшим в результате стихии. При этом МЧС отмечало, что владельцы домов, оказавшихся под оползнем, в марте 2017 года получили предупреждение от ведомства о необходимости переезда в безопасное место.