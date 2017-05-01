Twitter запустит новостной телеканал с круглосуточным вещанием

Twitter совместно с Bloomberg Media планирует создать сервис с круглосуточной трансляцией новостей. Выполнен проект будет в виде онлайн-телеканала на платформе соцсети, пишет The Wall Street Journal.

Предполагается, что его запустят уже этой осенью. Телеканал, который пока не имеет названия, будет в реальном времени транслировать собственные новости из разных уголков мира, а также показывать проверенные ролики пользователей Twitter.

Исполнительный директор Bloomberg Media Джастин Смит (Justin Smith) отметил, что многие смотрят новости в прямом эфире по телевизору и сразу же комментируют происходящее в соцсети. Компании же хотят объединить эти действия.

«Мы в самом деле считаем, что сможем охватить аудиторию, которая не платит за телевидение и смотрит телевизор на ходу, и мы думаем, что Bloomberg — идеальный партнер для нас», — заявил финансовый директор Twitter Энтони Ното (Anthony Noto).

Представители Twitter и Bloomberg не стали раскрывать газете финансовую сторону соглашения. Однако отмечается, что Bloomberg полностью контролирует наполнение канала. Кроме того, на нем будет показываться реклама.