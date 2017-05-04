Каменский оценил шансы сборной России по хоккею на победу на ЧМ

Олимпийский чемпион 1988 года в составе сборной СССР, обладатель Кубка Стэнли Валерий Каменский в беседе с корреспондентом «Ленты.ру» оценил шансы россиян на победу на мировом первенстве 2017 года.

«У сборной России всегда одна задача — завоевать золотые медали. Шансы на победу у нашей команды самые высокие. У нас лучшие игроки в Европе, к тому же подъехали сильные хоккеисты из НХЛ, на которых рассчитывают тренеры. Не считаю, что в этом году состав у нашей команды слабее, чем на предыдущих турнирах», — отметил Каменский.

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Специалист также не стал осуждать решение форварда «Монреаль Канадиенс» Александра Радулова, отказавшегося от выступления за российскую команду на чемпионате мира.

24 апреля Радулов заявил, что, «в связи с отсутствием действующего контракта с клубом», не приедет в расположение сборной России.

Мировое первенство пройдет с 5 по 21 мая в Кельне и Париже. В первый день турнира Россия проведет встречу со Швецией. Начало в 17:15 по московскому времени.