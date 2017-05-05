Вашингтону пообещали суровое наказание за попытки контролировать порты Приморья

На любые недружественные шаги в отношении России или ее союзников последует адекватный симметричный ответ, заявил первый зампред комитета Госдумы по обороне Андрей Красов. Таким образом он прокомментировал намерение США проконтролировать выполнение санкций против КНДР в том числе и в российских портах, передает РИА Новости в пятницу, 5 мая.

«С какой стати Америка на себя возложила обязанности, кто ее наделил такими полномочиями по контролю морских портов нашей страны?» — поинтересовался Красов. Он подчеркнул, что планы Вашингтона не вписываются в концепцию сохранения международной безопасности.

«В любом случае ни один американский корабль в наши воды не войдет. Наши вооруженные силы и наш флот обладают всеми средствами дерзнувшего войти в наши территориальные воды сурово наказать», — подчеркнул депутат.

По его мнению, позиция американской администрации сводится «к бряцанию оружием», и после Европы и Ближнего Востока США «начинают бряцать оружием в Азиатско-Тихоокеанском регионе».

4 мая палата представителей Конгресса США одобрила проект закона, позволяющий ужесточить санкции в отношении Северной Кореи. В документе предусмотрено в том числе ведение американцами отчетности по поводу соблюдения санкционного режима портами КНР (Даньдун, Далянь), Ирана (Абадан, Бандар-Аббас, Бушер), Сирии (Латакия, Тартус) и российского Приморья (Находка, Ванино и Владивосток).