Капитан «Спартака» заплатит за помятую крышу машины болельщика

Капитан московского «Спартака» Денис Глушаков оставил визитку болельщику, чей автомобиль он повредил во время празднования чемпионства. Об этом сам футболист сообщил «Советскому спорту».

«Кое за что мне точно придется заплатить. Попрыгал на радостях на машине одного из болельщиков, крышу помял. Оставил парню визитку. Набери, говорю, когда счет выставят, и не обижайся. Все-таки это огромное счастье — чемпионство!» — сказал Глушаков.

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7 мая Глушаков отпраздновал чемпионство «Спартака» песней на заборе у «Открытие-Арены». Красно-белые обеспечили себе победу в российской футбольной премьер-лиге за три тура до финиша после того, как «Зенит» на своем поле проиграл «Тереку» со счетом 0:1.

«Спартак» стал чемпионом России впервые с 2001 года. Предыдущий трофей красно-белые завоевали в 2003 году, победив в Кубке России.