Самого тяжелого в мире человека прооперировали ради снижения веса

Самого тяжелого в мире человека Хуана Педро Франко, весившего 595 килограммов, успешно прооперировали в Мексике. Ему сделали шунтирование желудка, сообщает в среду, 10 мая, Agence France Presse.

Операция должна помочь снизить вес Франко в два раза. Отмечается, что мужчине предстоит пережить еще как минимум одно хирургическое вмешательство, но сначала необходимо понаблюдать, как организм отреагирует на изменения. Вторая операция предварительно назначена на ноябрь 2017 года: ему уменьшат размер желудка и кишечника.

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Франко долгие годы не вставал с постели. Как уточняет The Daily Mirror, чтобы получить право на операцию, ему пришлось похудеть на 27 килограммов: врачам нужно было удостовериться, что мужчина достаточно мотивирован для дальнейшей коррекции веса. Кроме того, Франко должен был следить за показателями сахара и артериального давления.

В 2016 году умер мексиканец Мануэль Урибе, который считался самым тяжелым в мире человеком в 2007 году — тогда он весил 597 килограммов. Диета и помощь врачей позволили ему к 2008 году похудеть до 360 килограммов. На момент смерти он весил 394 килограмма.