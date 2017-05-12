Британец потратил на китайские вазы 16,8 миллиона долларов

Аукционный дом Christie's провел в Лондоне торги, посвященные китайскому искусству. Об этом сообщает Luxurylaunches. Житель Великобритании, имя которого не называется, купил две вазы на общую сумму в 16,8 миллиона долларов.

Сосуды, о которых идет речь, были изготовлены в XVIII веке для двора императора Цяньлуна. В начале 1930-х годов их приобрел некий покупатель из Великобритании.

В 2010 году ваза времен Цяньлуна ушла с молотка за 83 миллиона долларов. 40-сантиметровый фарфоровый сосуд был обнаружен в ходе уборки дома в лондонском районе Пиннер.

Изучив находку, специалисты установили, что вазу изготовили в середине 18-го века. При этом специалисты сразу же признали уникальность этого произведения искусства: от других подобных императорских артефактов эту вазу отличает чрезвычайно сложный узор, а также отличное состояние.