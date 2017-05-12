Определились чемпионы России по ММА 2017 года

Медали в восьми весовых категориях были разыграны на завершившемся чемпионате России по смешанным единоборствам (ММА) 2017 года. Об этом сообщается в пресс-релизе, поступившем в редакцию «Ленты.ру».

Победителями стали Магомед Даитбегов (категория до 56,7 килограмма), Гаджимурад Заваев (до 61,2), Абдулмуталип Гайирбегов (до 65,8), Али Абдулхаликов (до 70,3), Магомед Магомедкиримов (до 77,1), Гамзат Хирамагомедов (до 84), Муслим Магомедов (до 93), Анатолий Малыхин (свыше 93).

Комментируя итоги чемпионата, президент Союза ММА России Федор Емельяненко заявил, что обладатели золотых медалей примут участие в первенстве мира, которое пройдет в Казахстане.

«Впечатления от чемпионата остались самые замечательные. С самого открытия чувствовалась атмосфера спортивного праздника, празднования Дня нашей Великой Победы. Все это передалось и спортсменам, и зрителям. Все бои были очень напряженными, накал рос от поединка к поединку. Все ребята показали очень интересные бои и огромное стремление победе», — рассказал Емельяненко.

Соревнования прошли в Ростове-на-Дону.

