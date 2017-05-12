Создатели «няшного» приложения посвятили телефон Сэйлор Мун

Китайская компания Meitu, которая известна разработкой мобильных приложений, представила модель телефона, вдохновением для дизайна которой послужил мультсериал «Сэйлор Мун». Об этом в пятницу, 12 мая, сообщает Highsnobiety.

Гаджет выполнен в розовом цвете и украшен изображением героини аниме. В дополнение к нему идет селфи-палка в виде Лунной призмы. Коллекция вышла ограниченным тиражом в 10 тысяч экземпляров и пока доступна только в Китае. Цена на телефон — 435 долларов.

Фото: Meitu

Сейлор Мун была создана японской художницей Наоко Такэути. После публикации комиксов в начале 1990-х годов на телеэкраны вышел одноименный сериал, состоящий из 200 серий. Главные героини мультфильма — школьницы, названные «воинами в матросках», сражаются со злом, которое пытается захватить мир.

Осенью 2015 года в честь 20-летия со дня выхода аниме японская компания Noritake выпустила сервиз. В основных наборах представлены чашки и блюдца из фарфора, украшенные символикой героев мультфильма.

Meitu — китайская компания. В 2008 году она выпустила одноименное приложение-фоторедактор. С его помощью отретушировать свое или чужое фото в стиле аниме-героев. Кроме того, в приложение встроено множество инструментов для улучшения качества снимков.