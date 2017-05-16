Назван срок создания дирижабля для российской армии

Президент холдинга «Авгуръ-РосАэроСистемы» Геннадий Верба рассказал, что строительство первого экспериментального дирижабля «Атлант», который может быть использован для нужд Минобороны России, планируется закончить в срок от трех до трех с половиной лет. Об этом сообщает Национальная служба новостей (НСН).

«Созданные нами конструкции всегда шли сложнее, чем мы рассчитывали. Поэтому мы рассчитываем на три-три с половиной года на создание первого экспериментального аппарата. Для этого потребуется несколько миллиардов рублей, остальные образцы будут дешевле», — добавил Верба.

В июне 2015 года вице-президент «Авгуръ-РосАэроСистемы» Михаил Талесников сообщал, что холдинг планирует построить дирижабль «Атлант» до конца 2018 года.

Талесников уточнял, что российскую разработку не опередит никто в мире даже в среднесрочной перспективе. «При разгрузке полезного груза в точке прибытия дирижабль может стать тяжелее, не принимая на борт балласт, только бортовыми средствами, чтобы после выгрузки его не тянуло в стратосферу. Эта система уникальная, нигде за рубежом такой нет», — рассказывал он.