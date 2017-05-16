Кремль отказался разглашать подробности последней беседы Путина и Порошенко

В Кремле не комментируют слова президента Украины Петра Порошенко о том, что он во время своего последнего разговора с российским лидером Владимиром Путиным обсуждал ситуацию с репортером «Укринформа» Романом Сущенко. Об этом рассказал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, передает корреспондент «Ленты.ру» во вторник, 16 мая.

«Мы сообщаем о тех разговорах [Путина] и тех моментах, которые обсуждались, о которых считаем целесообразным сообщить», — сказал журналистам Песков в ответ на их просьбу раскрыть подробности беседы лидеров двух государств.

Порошенко рассказал, что в своем телефонном разговоре с Путиным коснулся темы украинских граждан, которые содержатся в российских тюрьмах на пресс-конференции в воскресенье, 14 мая. Он не уточнил, когда именно состоялась беседа.

В конце апреля Песков пояснил представителям СМИ, что российский президент ежедневно проводит много мероприятий, в том числе контактирует с лидерами иностранных государств, однако не всегда публикуются соответствующие официальные сообщения.

Сущенко, содержащийся под арестом в Москве с октября прошлого года. Он обвиняется в шпионаже. В ФСБ считают, что журналист, будучи кадровым сотрудником Главного управления разведки Минобороны Украины, собирал сведения о российской армии. В Киеве в свою очередь сообщали, что Сущенко не имеет никакого отношения к украинскому военному ведомству.