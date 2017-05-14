Порошенко рассказал о последнем разговоре с Путиным

Президент Украины Петр Порошенко рассказал, что во время последнего разговора с российским лидером Владимиром Путиным обсуждал ситуацию с репортером «Укринформа» Романом Сущенко. Об этом глава государства сообщил на пресс-конференции в воскресенье, 14 мая, передает ТАСС.

«Последний мой телефонный разговор с Путиным касался украинских граждан, которые содержатся в российских тюрьмах. В частности, разговор шел об освобождении Романа Сущенко», — сказал Порошенко. Он не уточнил, когда состоялась эта беседа.

В конце апреля «Коммерсантъ» сообщал о тайных телефонных беседах президентов двух стран. В Кремле заявили, что российский лидер ежедневно осуществляет множество контактов, в том числе по международной линии, при этом не обо всех из них информирует пресс-служба. В марте издание также писало, что лидеры двух государств с начала 2017-го четыре раза общались по телефону.

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Сущенко, с октября прошлого года содержащийся под арестом в Москве, обвиняется в шпионаже. В ФСБ считают, что он, будучи кадровым сотрудником Главного управления разведки Минобороны Украины, собирал сведения о российской армии. В Киеве в свою очередь сообщали, что журналист не имеет никакого отношения к украинскому военному ведомству, передавало РИА Новости.

В Кремле, комментируя задержание Сущенко, заявили, что это обычная работа спецслужб. В то же время пресс-секретарь президента Дмитрий Песков отмечал, что данный вопрос не относится к повестке дня российского руководства.