Банк России поднял евро к 63 рублям

Официальный курс евро, установленный Центробанком на 18 мая, повышен на 92 копейки до уровня в 62,96 рубля. Курс доллара увеличен на 48 копеек до 56,74 рубля. Об этом свидетельствуют данные, размещенные на сайте регулятора.

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На Московской бирже единая европейская валюта стоила 63,01 рубля, американская — 56,76 рубля (данные на 13:10 мск).

При этом нефть марки Brent на лондонской бирже ICE стоит 51,64 доллара за баррель — котировки не изменились по сравнению с закрытием предыдущей торговой сессии.

В начале мая глава совета Центра стратегических разработок, бывший министр финансов Алексей Кудрин заявил, что в среднем в 2017 году курс российской валюты составит чуть более 60 рублей за доллар при сохранении текущих цен на нефть.

Аналогичную точку зрения на перспективы курса рубля высказал вице-премьер Аркадий Дворкович. По его словам, равновесный курс российской валюты должен быть на уровне около 60 рублей за доллар.