В Кремле сочли некорректным вопрос журналистов о возможном импичменте Трампа

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков оставил без ответа вопрос журналистов о том, просчитывают ли в Кремле сценарий взаимодействия с Вашингтоном в случае объявления импичмента американскому лидеру Дональду Трампу. Его слова в четверг, 18 мая, передает корреспондент «Ленты.ру».

«Вопрос считаю некорректным», — ответил Песков.

Представитель Кремля также напомнил позицию Москвы. «Во внутренние дела США не вмешивались и вмешиваться не собираемся», — сказал он.

Начало процедуры импичмента президенту США Дональда Трампа анонсировал в Конгрессе демократ от штата Техас Эл Грин. Об этом он написал в своем Twitter.