Путин обсудил ситуацию на нефтяном рынке с президентом Венесуэлы

Президенты России и Венесуэлы Владимир Путин и Николас Мадуро в ходе телефонного разговора обсудили ситуацию на рынке нефти, в том числе в контексте выполнения договоренностей по корректировке объемов добычи. Об этом в четверг, 18 мая, сообщает пресс-служба Кремля.

Отмечается, что разговор состоялся по инициативе венесуэльской стороны.

Мадуро также проинформировал российского президента о внутриполитической ситуации в Венесуэле и о предпринимаемых мерах по урегулированию кризиса. Путин пожелал успехов коллеге в работе по нормализации обстановки в стране. При этом российский лидер подчеркнул, что проблемы должны решаться в рамках правового поля.

Материалы по теме «США действуют наперекор ОПЕК» Почему нефть стремительно дешевеет

В последнее время в Венесуэле обострился политический кризис. Недовольные экономической ситуацией жители страны выходят на улицы с требованием назначения досрочных выборов. Жертвами беспорядков стали 38 человек, не менее 750 пострадали.

Россия является ключевым участником сделки по снижению производства между ОПЕК и независимыми производителями. В конце мая участники соглашения соберутся в Вене и обсудят перспективы его продления. 20 апреля министр энергетики Саудовской Аравии Халед аль-Фалих заявил, что производители нефти достигли предварительной договоренности насчет продления соглашения об ограничении ее добычи.