В Венесуэле Путину присудили премию Чавеса

Президент Венесуэлы Николас Мадуро заявил, что комитет по премии мира имени Уго Чавеса решил присудить ее президенту России Владимира Путина. Об этом сообщает El Nacional.

«Мы признаем Владимира Путина лидером мирной цивилизации, многополярного мира. Мы многому учимся у него», — сказал Мадуро на пресс-конференции в своей резиденции, дворце Мирафлорес.

По словам Мадуро, Путин — президент, которому присуще «стратегическое видение мира».

Он сказал, что планирует в ближайшее время посетить Россию с визитом, чтобы заключить ряд соглашений.

О намерении учредить собственную премию мира имени Чавеса Мадуро объявил говорил в октябре. Тогда же он заявил, что первым ее лауреатом должен стать Путин.