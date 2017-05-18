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Французский теннисист заставил мяч перепрыгнуть сетку в обратном направлении

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Французский теннисист Адриан Маннарино выполнил редкий трюк в матче первого круга турнира серии «Мастерс» в Риме с уругвайцем Пабло Куэвасом. Видео было опубликовано на YouTube-канале Tennis TV.

Мяч после укороченного удара француза, благодаря сильной обратной подкрутке, опустился на сторону уругвайца, а затем вернулся обратно. Сложнейший элемент был выполнен при счете 1:0 в пользу Маннарино во втором сете.

Встреча завершилась победой Куэваса со счетом 6:4, 7:6. Уругваец занимает 23-е место в рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP), Маннарино — 47-е.

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