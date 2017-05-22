Шарапова поднялась на 38 мест в рейтинге WTA

Россиянка Мария Шарапова поднялась с 211-го на 173-е место в рейтинге Женской теннисной ассоциации (WTA). Обновленный список лучших игроков мира опубликован на официальном сайте организации.

В чемпионской гонке WTA, по результатам которой определяются восемь участниц итогового турнира года, Шарапова поднялась на 129 позиций и теперь находится на 82-м месте.

Благодаря попаданию в топ-200 рейтинга WTA Шарапова сможет выступить в квалификации Уимблдона. 19 мая россиянка заявила, что не будет просить специальное приглашение (wild card) в основную сетку турнира.

Спортсменка вернулась в рейтинг три недели назад, возобновив выступления после 15-месячной дисквалификации за применение запрещенного препарата мельдония. Она успела сыграть на трех турнирах. В Штутгарте теннисистка дошла до полуфинала, в Мадриде и Риме — до второго круга.