Шарапова отказалась просить приглашение в основную сетку Уимблдона

Российская теннисистка Мария Шарапова не будет просить организаторов Уимблдона-2017 о выдаче специального приглашения (wild card) в основную сетку турнира. Об этом сообщается на сайте спортсменки.

«Я провела три турнира после возвращения, мой рейтинг улучшился. Поэтому я сыграю в квалификации Уимблдона и не буду просить wild card в основную сетку», — заявила спортсменка.

18 мая Daily Mail сообщил, что организаторы турнира «Большого шлема» отказались приглашать россиянку выступить в основной сетке. При этом позиция в первых двух сотнях рейтинга Женской теннисной ассоциации (WTA) позволяет ей стартовать в квалификации без wild card.

За два дня до этого стало известно, что Шарапова, вернувшаяся на корт в апреле после 15-месячной дисквалификации за употребление мельдония, не сыграет на «Ролан Гаррос». В квалификацию она не попала из-за низкой позиции в рейтинге WTA. При этом организаторы отказались предоставлять ей wild card как в отборочный раунд, так и в основную сетку.

В этом году Уимблдон пройдет с 3 по 16 июля.