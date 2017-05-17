Глава WTA раскритиковал отказ Шараповой в приглашении на «Ролан Гаррос»

Глава Женской теннисной ассоциации (WTA) Стив Саймон раскритиковал решение организаторов «Ролан Гаррос» не выдавать россиянке Марии Шараповой специального приглашения (wild card) для выступления на турнире. Об этом сообщается на сайте WTA.

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«Wild cards предоставляются на турнирах организаторами, и я полностью поддерживаю тех, кто это приглашение получил. Но с чем я вовсе не согласен, так это с решением Федерации тенниса Франции (FFT). Шарапова уже отбыла дисквалификацию, нет никаких оснований для дополнительных санкций», — заявил Саймон.

Во вторник, 16 мая, президент FFT Бернар Джудичелли сообщил о решении не выдавать Шараповой wild card ни в квалификацию, ни в основную сетку «Ролан Гаррос». Турнир «Большого шлема» пройдет с 28 мая по 11 июня.

Россиянка в конце апреля провела первый официальный матч после отбытия 15-месячной дисквалификации за употребление запрещенного препарата мельдония. Низкая позиция в рейтинге WTA (211) не позволяет ей заявиться на «Ролан Гаррос» без wild card.