Daily Mail сообщила об отказе организаторов «Уимблдона» приглашать Шарапову

Организаторы «Уимблдона» решили не предоставлять wild card (специальное приглашение) в основную сетку турнира российской теннисистке Марии Шараповой. Об этом в четверг, 18 мая, сообщает Daily Mail со ссылкой на источник.

По информации издания, против выдачи приглашения спортсменке выступает глава комитета по wild card Тим Хенмэн. При этом сам чиновник отказался комментировать эту информацию.

Список получивших wild card будет оглашен 20 июня. При этом Шарапова обеспечила себе участие в квалификационном раунде соревнований. Благодаря победе над американкой Кристиной Макхейл во втором круге турнира Internazionali BNL d'Italia в Риме россиянка войдет в число 200 лучших теннисисток в рейтинге Женской теннисной ассоциации (WTA).

16 мая Шараповой отказали в предоставлении wild card в основную сетку и квалификацию «Ролан Гаррос». Глава Федерации тенниса Франции Бернард Джудичелли объяснил это решение необходимостью уважать «дух честной игры».

Российская спортсменка в конце апреля вернулась на корт после дисквалификации, наложенной на нее за употребление запрещенного препарата мельдония.