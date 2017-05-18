Шарапова получила приглашение на турнир в Бирмингеме

Российская теннисистка Мария Шарапова получила специальное приглашение (wild card) на турнир WTA Aegon Classic в Бирмингеме. Об этом в четверг, 18 мая, сообщается на сайте соревнований.

Россиянка получила приглашение первой. «Я очень рада вернуться в Бирмингем в этом году и сыграть на траве, чтобы подготовиться к Уимблдону, благодарю Ассоциацию тенниса Лондона (LTA)», — приводит слова 30-летней Шараповой пресс-служба турнира.

«Мы тщательно подумали перед тем, как направить приглашение Шараповой, мы признаем, что не все согласятся с ним. Но Мария полностью искупила свою вину и снова демонстрирует высококлассный теннис», — заявил исполнительный директор LTA Майкл Дауни.

Ранее 18 мая Daily Mail сообщил, что организаторы Уимблдона отказались предоставить Шараповой wild card для участия в основной сетке. При этом Шарапова обеспечила себе участие в квалификационном раунде соревнований. 16 мая стало известно, что россиянка, отбывшая 15-месячную дисквалификацию за употребление допинга, точно не выступит на «Ролан Гаррос».