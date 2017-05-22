Крики «Позор» в адрес Порошенко сочли емкой характеристикой его президентства

Перепалка, произошедшая между президентом Украины Петром Порошенко и местными жителями во время его посещения историко-мемориального заповедника «Быковнянские могилы», свидетельствует о недовольстве украинцев его работой. Такое мнение в своем в Twitter высказал член Совета Федерации Алексей Пушков.

Украинский политолог Олег Соскин в беседе с Национальной службой новостей (НСН) отметил, что у президента Украины постоянно возникают конфликты с населением. «Он совершенно отторгается гражданским обществом, особенно после беспрецедентно зверского указа по социальным сетям. Ненависть к нему растет», — считает он.

21 мая, в День памяти жертв политических репрессий, Порошенко посетил «Быковнянские могилы». Собравшиеся начали задавать президенту вопросы о его доходах и имуществе, а также потребовали «придержать судей, чтобы не воровали». В итоге украинский лидер решил прекратить общение и покинуть заповедник. Вслед ему выкрикивали «Ганьба!» («Позор!») и «Брехло!».

25 февраля Петра Порошенко освистали во время матча Лиги чемпионов между киевским «Динамо» и «Манчестер Сити». Годом ранее жители встретили его неодобрительными выкриками в ходе церемонии поминовения погибших во время событий на Майдане в феврале 2014 года.