Бразильянка отпраздновала девичник в мужской компании

Жительница муниципалитета Итажуба (Бразилия) отпраздновала свой девичник перед свадьбой в компании друзей-мужчин. Она опубликовала снимки с вечеринки на своей странице в соцсети Facebook.

24-летняя Ребека Абрантес (Rebeca Abrantes) указала в подписи к фотографиям, что у нее нет подружек. Девушка отметила, что окончила факультет компьютерной инженерии, на котором преобладали студенты мужского пола. Бразильянка решила провести мероприятие в традиционном женственном стиле и облачила молодых людей в розовые халаты.

По информации The Independent, Абрантем была одной девушкой на курсе из 60 человек. Публикация в Facebook набрала более 70 тысяч лайков и 50 тысяч репостов.

В ноябре 2016-го стало известно, что американская марка нижнего белья Victoria’s Secret опубликовала видеоролик с участием своих «ангелов» — моделей, представляющих продукцию бренда. Ролик опубликован на YouTube. По сюжету, девушки, одетые в нижнее белье, собираются в старинном особняке и танцуют на фоне надувных лошадей.