Израиль подвергся ракетному обстрелу со стороны Египта

Запущенная с Синайского полуострова ракета упала в пустынной местности на территории Израиля. В результате обстрела никто не пострадал. Об этом сообщает The Times of Israel.

Как указывается издание, в большинстве случаев снаряды кустарного производства не долетают до израильской территории и падают на египетской стороне.

Ответственность за данное нападение пока не взяла на себя ни одна группировка. Однако известно, что такие снаряды, как правило, используют террористы из отрядов, связанных с террористами из «Исламского государства», (ИГ, запрещено в России).

Похожее нападение произошло в прошлом месяце. Ракета попала в теплицу на территории региона Эшколь. Постройка получила повреждения. Один человек был госпитализирован из-за нервного срыва, вызванного обстрелом.

9 февраля сообщалось, что ИГ взяло на себя ответственность за аналогичный обстрел южных районов Израиля. Три из четырех ракет были перехвачены системой ПРО «Железный купол». Четвертая упала рядом с городом и ничего не задела. В результате 11 человек были доставлены в больницу в состоянии шока.