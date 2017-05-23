Саудовская Аравия купит американские патрульные самолеты Р-8А Poseidon

Саудовская Аравия во время официального визита в страну президента США Дональда Трампа подписала документ, согласно которому намерена купить новые базовые патрульные самолеты Р-8А Poseidon. Об этом сообщила американская корпорация Boeing.

Подробности сделки пока не разглашаются.

В ноябре 2016 года стало известно об интересе Норвегии в покупке Р-8А Poseidon. Ранее их уже приобрели Индия, получившая восемь самолетов P-8I с 2012 по 2015 годы и заказавшая еще четыре; Австралия, заказавшая 15 самолетов Р-8А, первый из которых был поставлен в 2016 году; и Великобритания, которой в 2019-2021 годах должны передать девять самолетов P-8A.

P-8 Poseidon — новый патрульный противолодочный самолет авиации ВМС США, поступающий на вооружение с 2013 года на замену устаревших P-3 Orion. Предназначен для ведения разведки и уничтожения подводных лодок.