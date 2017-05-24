Глушаков потроллил «Зенит» на фоне срезанного газона «Крестовского»

Полузащитник московского «Спартака» Денис Глушаков пошутил над «Зенитом», сделав фото на фоне срезанного газона стадиона «Крестовский» в Санкт-Петербурге. Шутливая картинка была опубликована на странице Глушакова в Twitter.

«"Зенит", ну что, когда праздновать-то будем?» — написал Глушаков, позируя с кубком победителя Российской футбольной премьер-лиги (РФПЛ).

Ранее в среду сообщалось о том, что на стадионе «Крестовский» срезали газон.

Глушаков, забивший восемь мячей в прошедшем сезоне РФПЛ, стал чемпионом России в составе «Спартака». Эта победа в РФПЛ для красно-белых — первая с 2001 года.