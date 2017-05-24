«Медиалогия» назвала лидеров среди медиа Москвы и Подмосковья

Компания «Медиалогия» подготовила рейтинг медиаресурсов Москвы и Московской области за первый квартал 2017 года. Результаты представлены в поступившем в «Ленту.ру» пресс-релизе.

Лидером рейтинга является телеканал «360», за ним следует агентство городских новостей «Москва» и Mosregtoday.ru. В десятку вошли РИАМО, M24.ru, «Вечерняя Москва», канал «Москва 24», газета «Ежедневные новости. Подмосковье сегодня», 360tv.ru и Mospravda.ru.

В список также вошли газета Metro, «Радио 1», Vm.ru, ресурсы The Village.ru и Moscow-post.com.

Рейтинг построен по числу ссылок на ресурсы, он также учитывает влиятельность источников, которые их цитируют.