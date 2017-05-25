Американский школьник наполнил ванну полутора тысячами ложек

Житель американского штата Иллинойс лег в ванную, наполнив ее полутора тысячами ложек, которые он украл из школьного кафетерия. Он опубликовал снимок в своем микроблоге в Twitter.

Молодой человек под ником Jayw1303 (имя неизвестно) учится в старшей школе Lincoln-Way Central High School. После того как он загрузил шутливый снимок в сеть, фотография набрала более 77 тысяч лайков и 14 тысяч ретвитов.

В подписи к кадру американец указал, что брал ложки из школьного кафе на протяжении года. «Я — хаос. Я — страх. Я ложечный бандит», — пошутил он.

В сентябре 2016-го стало известно, что британский видеоблогер под ником CemreCandar принял ванну, заполненную острым соусом чили. Опубликованный на YouTube ролик с процессом погружения собрал более 20 миллионов просмотров.