Ведущая в США устроила переполох в прямом эфире из-за потерянной сережки

Видео: ‎Frankie Tommy DeVito / Facebook

Ведущая прогноза погоды на американском канале 6ABC Сесили Тайнен (Cecily Tynan) во время эфира потеряла сережку, и ее коллега зашел в кадр, чтобы помочь найти аксессуар. На это обратило внимание издание Mashable.

После того, как украшение упало на пол, девушка продолжила выпуск. Через несколько фраз о погоде она все же отметила, что это была ее любимая сережка и потерять ее было бы обидно. Тогда коллега, который до этого момента находится за кадром, подошел, поднял с пола аксессуар и протянул его рассмеявшейся ведущей.

Видеоролик опубликовал друг Тайнен на ее стене в Facebook. Его посмотрели уже более 274 тысяч человек, из них 1,3 тысячи поставили лайк.