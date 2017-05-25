«ВКонтакте» объединит российских выпускников

Социальная сеть «ВКонтакте» создала сообщество, объединяющее всех выпускников средних школ 2017 года. Об этом сообщает РИА Новости.

В проекте «Выпускной 2017» молодые люди смогут следить за эксклюзивными активностями, которые планирует создавать для них администрация соцсети. К примеру, всем участникам сообщества доступны стикеры, полный набор которых можно будет получить после выполнения нескольких заданий. Одно из них — публикация селфи с лентой выпускника, которую распознает нейросеть.

Для тех, кто указывает год выпуска и школу в профиле, будут доступны автоматически созданные чаты с одноклассниками.

«Окончание школы — важный этап, поэтому мы решили помочь выпускникам облегчить конец учебного года, сохранить воспоминания и всегда оставаться на связи с друзьями из класса», — отметил пресс-секретарь соцсети Евгений Красников.

Администраторы планируют размещать все последующие обновления проекта в сообществе «Выпускной 2017».