Мединский прокомментировал ситуацию с труппой Серебренникова

Ситуация с труппой режиссера Кирилла Серебренникова не имеет никакого отношения «к вкусам и оценкам, а также к творчеству как таковому», заявил министр культуры России Владимир Мединский в интервью «Газете.Ru», комментируя проводимые в последние дни следственные действия. По словам главы Минкультуры, этот скандал его «очень огорчает».

«То, что этот столь неоднозначный творец руководит административно-хозяйственной частью учреждения, находящегося на бюджетном финансировании, всегда вызывало у меня недоумение. Большинству творческих людей, с их эмоциональным и неординарным взглядом на жизнь, обычно комфортнее быть не хозяйственными руководителями, а режиссерами, авторами, творцами. Но в этом плане у нас отсутствуют какие-либо ограничения», — отметил министр.

По словам Мединского, вскрывшиеся в ходе скандала проблемы влекут за собой необходимость серьезного разговора о принципах господдержки театральной деятельности. «Мы 26 лет пытались совместить социалистический и капиталистический механизмы хозяйствования, но, увы, совмещение это происходит не самым удачным образом», — пояснил он, добавив, что это тема отдельного разговора.

«Надеюсь, следствие будет проведено максимально непредвзято и без демонстративной жесткости. Ибо люди творческие больше реагируют на форму, а не на содержание», — подчеркнул министр.

Серебренников, по словам Мединского, всегда был обласкан властью, ему точно не на что обижаться. И назвать режиссера гонимым и обиженным не повернется язык даже у самого буйного «либерала», добавил он.

Мединский также назвал недопустимым переводить вопросы хозяйственно-финансовой деятельности в плоскость околотворческой и околополитической истерии. «Из-за озлобленных споров за или против позиции художника не слышен голос правды. А правда одна: закон един для всех», — заключил он.

23 мая дома у создателя труппы «Седьмая студия» Серебренникова и в «Гоголь-центре», где он работает художественным руководителем, прошли обыски. Это вызвало широкий общественный резонанс, в поддержку режиссера выступили представители театрального сообщества. 24 мая актер Евгений Миронов передал президенту России Владимиру Путину письмо в защиту Серебренникова.

По делу о злоупотреблениях в «Седьмой студии» были задержаны ее бывший гендиректор Юрий Итин и бывший главный бухгалтер Нина Масляева.

«Седьмая студия» — труппа, которая была создана Серебренниковым в 2011 году на основе его курса в Школе-студии МХАТ 2008 года. Она является одним из резидентов «Гоголь-центра».